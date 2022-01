Precipita col parapendio

SAN ZEN DI MONTAGNA (VERONA) - Attorno alle 13 la Centrale del Suem di Verona è stata allertata per un parapendio precipitato a sud del Rifugio Fiori del Baldo, 20 metri sotto le creste.

A dare l’allarme due persone di passaggio, una delle quali un infermiere che ha assistito l’infortunato fino all’arrivo dell’elicottero di Trento emergenza.



Il pilota infortunato, S.N., 47 anni, di Verona, che aveva riportato un sospetto trauma al bacino, è stato imbarellato e recuperato, per essere poi trasportato all’ospedale Santa Chiara. Pronta a intervenire in supporto alle operazioni una squadra del Soccorso alpino di Verona.