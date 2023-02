Precipita per cinquanta metri: escursionista salvato

VERZEGNIS (UDINE) - Tra le 11.30 e le 14.30 circa si è svolta una operazione di soccorso in quota nelle Alpi Carniche in un dirupo boschivo dove è caduto per una cinquantina di metri un escursionista (i suoi dati non sono ancora noti) dopo essere scivolato su un tratto ghiacciato perdendo aderenza mentre percorreva il sentiero CAI 811. L'incidente è accaduto in un tratto compreso tra Malga Avrint e il Bivacco Carcadè. L'uomo si è fermato in prossimità del fondo di un canale torrentizio e da qui è riuscito lui stesso a chiamare i soccorsi.

Mobilitate le squadre di terra della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, con cinque tecnici, e la Guardia di Finanza, che si sono portati a Sella Chianzutan per eventuale supporto alle operazioni. A recuperarlo è stata l'equipe dell'elisoccorso regionale, che ha calato medico e il tecnico di elisoccorso nel dirupo. L'intervento è stato laborioso perché il luogo era particolarmente impervio e vegetato. Il ferito ha riportato la frattura di una gamba ed è stato elitrasportato in ospedale.

La caduta dell'escursionista, un udinese del 2000 che si muoveva con le ciaspe ai piedi, è stata di più di cinquanta metri di dislivello a partire dal sentiero che stava percorrendo. La caduta è avvenuta lungo un versante settentrionale su pendii e rocce innevati. Tutta l'equipe di soccorso è stata verricellata sul posto, il tecnico di elisoccorso, il medico e due infermieri, ed è stato predisposto un ancoraggio di sicurezza con le corde, ancorando anche la barella. Difficili le operazioni di imbarellamento perché il tratto era pendente e coperto di neve indurita. Per il recupero con il verricello - con una verricellata di cinquanta metri - è stato necessario calare la barella di qualche metro affinché ci fosse sufficiente spazio di manovra.