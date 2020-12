Precipita per 50 metri in sella al suo cavallo: recuperati con l'elicottero

RAGOGNA (UDINE) - Un uomo residente a Basaldella di Campoformido (Udine), G.V.G., è precipitato per cinquanta metri lungo un burrone a margine della strada forestale che stava percorrendo in sella al suo cavallo e assieme ad una compagnia di amici.



A tradirlo sono stati dei rami sporgenti di piante piegate dal maltempo. Il cavaliere per evitarle e aggirarle si è sporto troppo sul ciglio della stessa pista forestale, provocando la caduta sua e dell'animale che si é fermato un centinaio di metri sotto la pista.



Sul posto è arrivato in pochi minuti l'elisoccorso regionale dal quale il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino è stato calato con una prima verricellata assieme al medico e,dato che il posto era particolarmente boscoso e impervio, si è resa necessaria una verricellata in più per riportare subito il medico a bordo e quindi una ultima verricellata per recuperare il ferito.

L'uomo si è procurato una frattura ad un arto.



Nel frattempo sul posto erano giunte anche le squadre di terra del Soccorso Alpino assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco per il recupero dell'animale che nonostante la caduta superiore a quella del cavaliere era in buone condizioni.



Alla fine il cavallo precipitato per cento metri è stato recuperato dall'elicottero della Protezione Civile ed è illeso.