Pre-conclave con sorpresa. Cardinale svuota il minibar a Santa Marta pensando fosse gratis

CITTA' DEL VATICANO - Mancano pochi giorni al conclave che porterà all’elezione del nuovo Papa e, mentre i cardinali si preparano a uno degli eventi più solenni della Chiesa, tra incontri ufficiali e momenti di raccoglimento, non mancano episodi curiosi che svelano il lato più umano e quotidiano dei protagonisti. Proprio in queste ore, una notizia sta facendo il giro del web e dei social: un cardinale straniero, ospite della residenza di Casa Santa Marta in Vaticano, ha svuotato il minibar della sua stanza, convinto che tutto fosse offerto dalla casa. Solo al momento del conto ha scoperto che i liquori non erano gratuiti, rimanendoci molto male.



Il retroscena, svelato da FanPage, è stato raccontato dall’arcivescovo in pensione Anselmo Guido Pecorari, 79 anni, mantovano, anche lui a Roma per i funerali di Papa Francesco. Pecorari, intervistato dal Corriere della Sera e ripreso da Fanpage, ha spiegato che il cardinale – di cui non ha voluto rivelare il nome – aveva invitato alcuni colleghi in camera per una chiacchierata dopo cena. In pochi minuti, tra risate e confidenze, sono spariti tutti i liquori mignon del frigo-bar. Solo che, il giorno dopo, la “sorpresa” è arrivata sotto forma di addebito sul conto della stanza: “Pensava fosse tutto gratis, ci è rimasto male”, ha raccontato l’arcivescovo.



Casa Santa Marta, la struttura voluta da Giovanni Paolo II per ospitare i cardinali durante il conclave, funziona in tutto e per tutto come un albergo, con regole e tariffe che non risparmiano neppure i porporati. “Bisogna stare attenti”, ha sottolineato Pecorari, aggiungendo con ironia che “è meglio parlare al ristorante piuttosto che a Santa Marta: fuori a tavola si può stare più tranquilli e soprattutto lontani da orecchie indiscrete”.



L’episodio ha suscitato una certa ilarità tra i fedeli e gli osservatori, mostrando che, anche nei giorni più carichi di tensione e responsabilità, i cardinali restano uomini, con le loro abitudini, ingenuità e piccoli errori. Mentre Roma si prepara alla prima fumata del 7 maggio, questa storia ha già conquistato la rete, diventando simbolo di un conclave che, tra riti antichi e sorprese moderne, non smette mai di stupire.