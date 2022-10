A pranzo in Cansiglio con gli amici: 57enne muore soffocato da un boccone di carne

TAMBRE - Una gita in Cansiglio si è trasformata in tragedia. Venerdì Mauro Viale, 57 anni, di Mestre, si trovava con alcuni amici all'agriturismo Bar Bianco per pranzare quando si è consumato il dramma. Un boccone di carne gli è andato di traverso, soffocandolo. Inutili purtroppo i soccorsi degli amici e del gestore dell’agriturismo che hanno provato a rianimare il 57enne.



Sul posto è arrivato l'elicottero del Suem, il medico ha estratto il boccone di carne e praticato il massaggio cardiaco, ma per Mauro Viale ormai non c'era più nulla da fare.



Viale lavorava all'ipermercato Rossetto di Marcon. Lascia la sorella gemella Laura e i parenti tutti. I funerali si svolgeranno mercoledì 26 ottobre, alle 9, nella chiesa parrocchiale di S. Giuseppe a Mestre.