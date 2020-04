Pranzi in famiglia, Gente in spiaggia. Troppi i trasgressori

Per molti non è chiaro che i pranzi condivisi con familiari o amici, in giardino o a casa, sono vietati, così come sono vietate passeggiate sulla spiaggia o in qualsiasi altro posto.



Invece per tanti questa è stata una Pasqua come tante altre con il pranzo tra parenti, il sole dalla panchina sul lungomare, le corse in spiaggia, o a spasso con il cane lontani da casa.



Sono nove le sanzioni applicate stamane dalla Guardia di Finanza in Veneto durante i controlli nelle località balneari di Jesolo e Chioggia. Persone che, violando le restrizioni sugli spostamenti, e senza motivo reale, approfittavano della giornata di sole per fare un po' di jogging o per la prima tintarella.



Cinque le violazioni accertare a Jesolo, nella zona del lungomare, e quattro a Chioggia; tra queste, una ragazza che correva tranquillamente in spiaggia, e altre due persone che passeggiavano sulla diga dei 'murazzi', come in una normale domenica di primavera.

Per i pranzi di gruppo la sanzione riguarda tutti i partecipanti tranne il titolare della casa. Lui o loro l'ordinanza l'hanno rispettata.