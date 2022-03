Pozza (Camera di Commercio) visita la Gypsoteca del Canova 

POSSAGNO - In occasione delle celebrazioni del bicentenario dalla morte di Antonio Canova, il Presidente della Camera di commercio Treviso-Belluno e Unioncamere Veneto, Mario Pozza ha visitato la Museo Gypsotheca Antonio Canova a Possagno, accolto dalla direttrice Moira Mascotto, e in collegamento con la Camera di Commercio Italiana in Francia, per favorire il dialogo, con il linguaggio della cultura, date le relazioni, le committenze e il patrimonio canoviano al Louvre.

"Condividiamo la storia di questo grandioso scultore - commenta Pozza - genio del neoclassico, per i suoi natali a Possagno, per le opere che ha creato e per questo immenso patrimonio che è la Gypsoteca. Uno scrigno di bellezza che il territorio può conoscere tra le stanze della sua casa natale, visitando il museo e scoprire, grazie ai numerosi eventi organizzati, questo luogo unico al mondo.

Siamo qui perché il ruolo delle Camere di Commercio è anche quello di rendere consapevole il territorio del patrimonio culturale che possiede e quale sia la portata che può avere per le nostre imprese, se raccontato, vissuto e promosso". Per il presidente della Camera di Commercio Italiana in Francia Domenico Basciano "è un onore poter testimoniare, oggi, del connubio tra cultura ed economia; la promozione culturale è sempre uno dei veicoli più importanti, se non il principale, della promozione commerciale, e lo constato ogni qual volta la nostra Ccie organizza eventi che acquistano una valenza raffinata quando nel filo conduttore c'è l'arte, la cultura".