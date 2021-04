Povegliano, il gelo mette ginocchio la produzione agricola: "Stato di calamità"

POVEGLIANO - L’ondata di gelo fuori stagione degli ultimi giorni, con temperature di notte scende anche sotto zero, ha messo in ginocchio parte dell’agricoltura trevigiana, tanto da portare il comune di Povegliano ad inviare la richiesta alla Regione per attivare lo stato di calamità.



Le perdite, secondo l’amministrazione comunale, arrivano anche al 100% dei raccolti soprattutto per quanto riguarda le produzioni di frutta, come le ciliegie.



“Visto l’eccezionale calo atmosferico dei giorni 7 e 8 aprile che ha causato notevoli perdite alla produzione agricola, tra il 70% e il 100%, in particolare modo di vino e frutta di pregio, si comunica che l’amministrazione comunale ha chiesto alla Regione del Veneto la celere attivazione dello stato di calamità naturale”, annuncia il sindaco di Povegliano Rino Manzan.