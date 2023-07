Potrebbe non essere finita: ancora forti temporali, allerta arancione in Veneto

VENETO - Potrebbe non essere ancora terminata l’ondata di maltempo con forti temporali, che hanno creato gravi danni in varie aree del Veneto. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso infatti poco fa un bollettino nel quale viene dichiarata l’allerta gialla sul bacino idrografico Alto Piave (Belluno) e l’allerta arancione su tutto il resto del territorio.

L’allerta è valida dalle 14 alla mezzanotte di oggi. Dopo una pausa, recitano le previsioni dell’Arpav, è prevista una ripresa dell’instabilità con probabili rovesci o temporali associati a fenomeni anche di forte intensità (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di Veneto) in esaurimento a partire da nord dalla tarda serata. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e rapidi.

Dai Vigili del Fuoco

Sono 704, aggiornati alle ore 12.00 di oggi, le richieste di intervento alle sale operative dei Vigili del fuoco del Veneto, per l'ultima ondata di maltempo avvenuta dalla scorsa notte. In particolare, 317 sono le operazioni effettuate e 387 quelle da evadere. In provincia di Treviso sono 110 gli interventi conclusi e 109 quelli in coda, a Verona 55 e 165, a Venezia 50 e 90, a Padova 26 e 22, a Rovigo 6 tutti svolti, a Belluno 40 e un intervento da eseguire, a Vicenza 30 e nessuno in coda.