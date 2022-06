Potenziare la sicurezza, in città il 'Polis Day'

TRIESTE - Accrescere la sicurezza della zona in un'ottica di maggiore prossimità con la cittadinanza: è l'obiettivo del "Polis Day" organizzato oggi dalla Polizia, in collaborazione con la Polizia locale, al Giardino Pubblico "Muzio De Tommasini" di Trieste, dove di recente si sono verificati alcuni episodi delittuosi che hanno indotto i residenti a frequentare altre zone.



L'evento si inserisce nell'ambito delle iniziative itineranti che la Questura di Trieste svolge, con attività di prevenzione e repressione, per avvicinarsi sempre più ai cittadini e spiegare, a partire dagli studenti, quali sono le competenze degli agenti.



Nel parco sono stati allestiti gazebo dove gli Uffici della Questura e le Specialità della Polizia, insieme con la Polizia locale, hanno spiegato l'attività istituzionale a cittadini e studenti. Ospiti speciali, il Full Back della Polizia Scientifica di Padova, laboratorio itinerante adatto a ogni scena del crimine, gli artificieri, le auto storiche, i cyber poliziotti, la Polizia Stradale con lezioni all'aperto "sulla guida sicura".



"Questa iniziativa - ha affermato l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti - oltre a mostrare quali sono le competenze della Polizia, ha anche il grande pregio di rivolgersi ai più piccoli per spiegare in modo giocoso il ruolo di chi indossa una divisa nella società e far loro capire che gli agenti a presidio del territorio so