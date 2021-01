Postcrossing, che passione!

MONDO - Nuovo record per il postcrossing, l'attività di scambio cartoline che unisce ogni angolo del mondo, 206 paesi per la precisione, con oltre 800mila persone che si scambiano ogni tipo di cartoline, tanto che, qualche giorno fa, è stato tagliato il traguardo di ben 60milioni di cartoline spedite e, si spera, arrivate.

7.574.416 volte il giro del mondo, oltre 400mila cartoline stanno viaggiando in questo momento e, anche se qui in Italia siamo in un giorno di festa, nell'ultima ora, nel mondo sono state consegnate 458 cartoline: "Postcrossing è l'emozione di spargere le proprie parole per il mondo, di scegliere con cura la cartolina per la persona a cui stai scrivendo: un perfetto sconosciuto che in pochi attimi diventa un "caro amico" a cui raccontare qualcosa" spiega Maria Teresa Cazzaro di Padova, postcrosser da anni. "Cercare le parole giuste per comunicare in poche righe quello che si è o si fa è pura condivisone, senza la paura del giudizio. Una magia: viaggi infiniti, anche in tempo di pandemia, grazie piccolo dentello gommato del valore di poco più di un euro".

Dove "finiscono" queste cartoline, passata la magia di scruttare con attesa la casetta della posta? Dovunque, nei cassetti, nei lilbri, sui muri: "Una sera di una giornata particolarmente pesante, ho trovato ad aspettarmi una cartolina con scritto in inglese "Fai ciò che rende felice la tua anima". Mi è sembrato un piccolo segno, una coccola e l'ho appesa sul muro, per continuare a guardarla" racconta un'altra postcrosser "alcune di queste cartoline, sono delle vere e proprie opere d'arte, così come i francobolli:"

Happy postcrossing a tutti!