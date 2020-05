Postamat fuori uso da tre mesi, lunga fila alle poste per prelevare

CASTELFRANCO VENETO – Un disagio enorme, soprattutto per gli anziani, quello causato dalla rottura del postamat durante la rapina compiuto alle poste di Castelfranco. Nell’immediato la difficoltà è stata accettata pazientemente dall’utenza ma oramai sono passati 3 mesi e non è ancora stato sostituito il bancomat, per consentire ai correntisti di prelevare il contate (è l’unico postamat a Castelfranco). Così negli ultimi giorni, si sono viste file di decine di persone, perlopiù pensionati, in attesa di accedere allo sportello dell’ufficio postale per poter ritirare i propri soldi.



La questione non è passata inosservata e Mario Bertolo, coordinatore di Articolo Uno della Castellana ha voluto denunciare pubblicamente questo stato di cose anche facendo una provocatoria proposta: “È vero che siamo abituati a piangere e ad attribuire le responsabilità di ogni problema o mal funzionamento di ordine pubblico a Conte e al suo governo, ma in questo caso è evidente che la responsabilità ricada altrove e che qualche “dirigente responsabile” avrebbe dovuto occuparsi un po’ di più per risolvere il grave disagio. L’alternativa potrebbe essere che i 30 anziani si rivolgano ai carabinieri, mobilitando tutta la caserma, per delegarli, come prevede un recente DPCM, a prelevare la pensione. Speriamo che la questione si risolva presto”.