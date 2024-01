Posta like al trapper, picchiato dal gruppo rivale

PADOVA - Posta un like sui social a favore di un trapper milanese e viene picchiato con calci e pugni e ferito con un coltello da sei fan di un trapper padovano. Per questo la Squadra Mobile di Padova ha denunciato sei giovani per l'aggressione di un 25enne di Lecco alla stazione di Padova il 14 febbraio 2022. Gli indagati, di età compresa tra i 20 e i 29 anni, sono stranieri di seconda generazione, abitanti a Padova, Milano e Ferrara, e hanno agito su ordine di un trapper euganeo, anche lui indagato benché non fosse presente all'aggressione. La squadra Mobile, che stava svolgendo un'indagine antidroga in cui erano coinvolti alcuni degli indagati, hanno individuato i sei violenti, inquadrando il contesto in cui il pestaggio era maturato. La polizia stava investigando su un gruppo di stranieri che acquistava da un marocchino di Quarto D'Altino (Ve) grossi quantitativi di hashish da smerciare a Padova.

Tra gli spacciatori c'era uno degli indagati, un 25enne, molto vicino al trapper padovano estraneo al traffico di droga, e che lo accompagnava in auto anche nella sala registrazione. Così i poliziotti, in un'intercettazione hanno sentito il trapper congratularsi con i suoi fan per le aggressioni ai simpatizzanti dei musicisti rivali. Dietro gran parte degli episodi di violenza si celava la volontà di aumentare il numero di follower sulle varie piattaforme social dove venivano pubblicati in tempo reale anche gli scontri.

Sul pestaggio di Padova, il trapper padovano aveva commentato sui social "nessuna scelta solo conseguenza", riferendosi alla reazione avuta dai suoi adepti alla provocazione lanciata sulla piattaforma social dalla vittima che è stato tra l'altro arrestato mesi dopo perché trovato in possesso di armi e droga. Fra gli aggressori individuati di Padova ci sono due giovani pugili, uno dei quali di 20 già arrestato per tentato omicidio, avendo preso parte a un'altra spedizione punitiva nel bergamasco e anche denunciato, appena 4 giorni prima dell' aggressione a Padova, per aver partecipato assieme a un altro indagato a una rissa ad Albignasego (Pd).