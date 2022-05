Post minaccioso dopo la gara col Vicenza, Daspo al tifoso del Cosenza

COSENZA - Un Daspo è stato emesso e notificato dalla Polizia ad un tifoso del Cosenza che aveva pubblicato su Facebook un post denigratorio e minaccioso dopo l'incontro di calcio Vicenza-Cosenza del 12 maggio scorso, valevole come playout per la permanenza in serie B.

Incontro nel corso del quale si è creato, rileva la Questura di Cosenza, "un clima di forte tensione tra le due tifoserie". Al tifoso è fatto divieto di accedere, su tutto il territorio nazionale, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico per un periodo di un anno.

Nei confronti di un altro supporter rossoblù è stata emessa, invece, la misura di presentazione in Questura, 15 minuti dopo l'inizio e 15 minuti prima della fine di ogni partita che la squadra del Cosenza disputerà in casa e fuori casa. Il tifoso, in occasione dell'incontro Cosenza-Brescia, violando le prescrizioni alle quali era già sottoposto, si era recato nei pressi dello Stadio inveendo contro i tifosi ospiti e incitandoli allo scontro, creando problemi per l'ordine pubblica, risolti dal tempestivo intervento delle forze di Polizia.