Postò bandiera Ucraina con svastica, l'assessore si è dimesso

VICENZA - Ha presentato le dimissioni l'assessore alla protezione civile e all'ambiente del Comune di Recoaro (Vicenza) al territorio Giovanni Ceola finito nell'occhio del ciclone dopo aver condiviso e pubblicato sul suo profilo Facebook una foto, che riportava un fotomontaggio nel quale il presidente Volodymyr Zelensky teneva in mano una bandiera dell'Ucraina con una svastica, e nell'altra una bandiera americana . "Oggi ho presentato le mie dimissioni - si legge in una nota postata sui social - decisione che stavano valutando da alcuni mesi in accordo con il sindaco e giunta. Infine mi dispiace per quanto accaduto, posso assicurare che non era nelle mie intenzioni offendere la sensibilità di alcuno".