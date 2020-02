Possibile paziente zero, si era recato nella zona del focolaio lombardo: portato in ospedale a fare il tampone

"E' stato prelevato e sta andando all'ospedale malattie infettive di Vicenza per fare il tampone" il paziente di Albettone (Vicenza) individuato come possibile paziente zero, che potrebbe aver diffuso il virus a Vo' Euganeo. Lo conferma all'ANSA il sindaco di Albettone Joe Formaggio. Da alcuni giorni l'uomo era febbricitante. Formaggio conferma anche la notizia che il paziente si sarebbe recato nei giorni scorsi nel lodigiano, centro del focolaio in Lombardia, per la presentazione di un libro.

La persona in questione, viene precisato all'ANSA, presenta sintomi febbrili ed è precauzionalmente ricoverato presso l'ospedale San Bortolo di Vicenza per accertamenti ed essere sottoposto al test sul coronavirus. Il ricovero, si sottolinea, è avvenuto nel rispetto dei disciplinari in vigore.