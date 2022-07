"Possiamo ancora salvare il Parco Dan"

VITTORIO VENETO - Continua la protesta contro la possibile vendita del Parco Dan e il suo possibile “trasferimento” nell’area dell’aviocampo. Giuliano Favaretto di Cave Sonore ed Enrico Padoan del comitato “Cittadini per il Parco Dan” hanno replicato agli interventi fatti dalla maggioranza durante lo scorso consiglio comunale.

“Si è parlato di “occasione da cogliere al balzo” per costruire i campi da calcio e da rugby, oltre che per il parco. Contrapporre interessi, tutti legittimi (quelli della comunità, da un lato, quelli delle società sportive, dall’altro), è sbagliato - si legge nella nota diffusa oggi dalle due realtà associative -. Qualcuno ha fatto notare che il Parco Dan dev’essere destinato ad attività industriali perché si trova all’interno di una zona industriale. In realtà l’area venne adibita ad uso parco proprio perché si trova in una zona industriale, in cui un’area del genere è necessaria, per rispondere a precise esigenze urbanistiche. Sono state denunciate la sottoutilizzazione del Parco e la difficoltà nel reperire forze fresche (cioè volontari). In ogni caso ciò non può motivare in alcun modo la distruzione del Parco: casomai c’è la necessità di un suo rilancio. Un paio di consiglieri di maggioranza si sono espressi per chiedere che la distruzione dell’attuale (ed unico) Parco Dan non avvenga prima della predisposizione del nuovo Parco: ma in quali condizioni? Con che alberatura? Progettato da chi? Sarà un’esperienza collettiva come accaduto per la costruzione dell’odierno parco?”

“Ci si conceda solo di affermare che parlare di “operazione politica” per catalogare le azioni dei manifestanti e delle minoranze consiliari è del tutto fallace - si legge ancora -. Altri consiglieri di maggioranza hanno riconosciuto la carica emotiva delle manifestazioni a difesa del Parco, nonché la loro legittimità. Pertanto crediamo di essere stati ben capaci di trasmettere tali emozioni. Facciamo notare che persone di eterogenea fede politica erano presenti fra i numerosissimi manifestanti nelle iniziative di lunedì e mercoledì, così come persone da diversi quartieri, incluso ovviamente quello di San Giacomo. Chiediamo a Giunta e maggioranze di non innervosirsi a causa della grande attenzione e mobilitazione cittadina nei confronti della questione. Il nostro obiettivo non è provocarvi, il nostro obiettivo è che cambiate idea. Punto. Siete e siamo tutti e tutte ancora ampiamente in tempo per salvare il Parco. Il Parco Dan C’è”. OT