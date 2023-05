Possamai vince il ballottaggio a Vicenza con il 50,5%

VICENZA - Il candidato del centrosinistra Giacomo Possamai ha vinto il ballottaggio per il Comune di Vicenza, con il 50,5% delle preferenze. Sconfitto il sindaco uscente del centrodestra, Francesco Rucco, che ha ottenuto il 49,5. I dati, riferiti a tutte le 111 sezioni, sono stati diffusi nella sede del comitato Possamai con applausi e grida. "E' stata una battaglia all'ultimo voto - ha commentato Rucco - e faremo un'opposizione responsabile".

"Ho chiamato Possamai per fargli i complimenti, adesso c'è da lavorare insieme per la città". Lo ha affermato il sindaco uscente di Vicenza, Francesco Rucco, dopo la sconfitta al ballottaggio. "Delle cose che hanno promesso - ha aggiunto - molte mi sembrano favole, mi sembra che noi abbiamo fatto tante cose. Siamo ancora nei tempi per mettere a terra quando lanciato con il Pnrr, spero non ci siano passi indietro. Il centrodestra era diviso, alla fine ci siamo ricompattati, ma il risultato è quello che si è visto. Mi sono impegnato a rimanere, almeno nella fase iniziale, poi vedremo", ha concluso. (ANSA)