Positivo al Covid trovato morto in aereo

GERMANIA - Quando l’aereo è atterrato in Germania e tutti i passeggeri sono scesi, un uomo di 51anni è rimasto lì, sul proprio sedile. Gli assistenti di volo, pensando che il passeggero dormisse, hanno tentato di svegliarlo, per scoprire che era deceduto. L’uomo è risultato positivo al Covid 19 ma le cause dell’improvviso decesso durante il volo non sono chiare.

La notizia è stata riportata dall’agenzia ANP, e da vari giornali tedeschi e inglesi. L’aereo della compagnia Pegasus era partito dalla Turchia e solo una volta atterrato in Germania è stato trovato il cadavere. Secondo la ricostruzione degli eventi l’uomo era salito a bordo mostrando al personale dell’aeroporto il documento che attestava l’avvenuta vaccinazione contro il Covid 19.

