Positivo al Covid l'atleta giamaicano Bolt: "Non ho sintomi"

"Ho fatto il test. Sono positivo al Covid-19 ma asintomatico, ora aspetto". Lo ha dichiarato il campione giamaicano, Usain Bolt, in un messaggio video sui social su Twitter e Instagram, dal suo letto, in isolamento. Il primatista mondiale dei 100 e dei 200 metri ha voluto rilasciare un commento confermando la notizia che era stata anticipata dalla stampa giamaicana della sua positività. Venerdì scorso, Bolt ha compiuto 34 anni e potrebbe aver contratto il virus durante la festa a casa sua con molti personaggi famosi. "Mi sono svegliato e ho visto sui social la notizia che sono risultato positivo al Covid-19. Voglio essere responsabile e quindi starò in isolamento, lontano dagli amici. Non ho sintomi, ma sono in quarantena e aspetterò di avere la conferma e sapere qual è il protocollo da seguire. L'importante è restare al sicuro, prenderò la cosa con calma e responsabilità. Fate lo stesso anche voi", ha spiegato Bolt.