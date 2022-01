Positivi al Covid organizzano un party, denunciati

MIRA - “Tanto siamo tutti positivi, cosa cambia?”. Si è giustificato così il giovane di Mira (Venezia) che a Capodanno ha organizzato una festicciola a casa sua, dove si trovava in quarantena essendo risultato positivo al Covid 19.

Le forze dell’ordine sono arrivate durante i festeggiamenti, allertate dai vicini del ragazzo, preoccupati perché sentivano voci e schiamazzi in quella casa dove il ragazzo avrebbe dovuto essere in isolamento. A prendere parte alla festa erano tre amici del padrone di casa, tutti e tre positivi al Covid, che per legge avrebbero dovuto stare in quarantena. I quattro sono stati denunciati.

