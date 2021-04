Portogruaro, furti ai danni di anziani: due denunciati

PORTOGRUARO – Denunciati dalla polizia per furti ai danni degli anziani.



Una donna di 28 anni, originaria dell’hinterland di Venezia, e il suo complice sono stati denunciati la scorsa settimana dai poliziotti del Commissariato di Portogruaro all’Autorità Giudiziaria di Pordenone, per furto aggravato in concorso.



I due sono infatti stati individuati dalla Polizia come autori di alcuni furti commessi nei mesi scorsi.



Le vittime venivano individuate tra gli anziani, per strada, nel consueto orario della spesa quotidiana.



Gli investigatori, aiutati anche dalle immagini registrate dalle telecamere urbane, hanno potuto individuare alcuni veicoli riconducibili ai due episodi avvenuti in città.



La comparazione delle immagini registrate dalla banca alcuni giorni prima, in occasione del primo dei due episodi, ha poi permesso agli agenti di capire che i due episodi erano attribuibili alla stessa mano.



Le attività successive coordinate dalla Procura della Repubblica di Pordenone, hanno permesso di identificare i soggetti che dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso; i due sono inoltre destinatari di Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni nel comune di Portogruaro.