Portellone dell'aereo si stacca in volo: terrore per i 174 passeggeri a bordo

Un volo dell'Alaska Airlines è stato costretto a un atterraggio d'emergenza al Portland International Airport, in Oregon, a causa dell'esplosione di un finestrino e di una parte della fusoliera poco dopo il decollo. I video pubblicati sui social documentano il momento critico, mostrando il "buco" nell'aereo che ha richiesto il ritorno immediato. Il terribile episodio è avvenuto venerdì 5 gennaio a oltre 4.800 metri di altitudine, circa sei minuti dopo il decollo, causando la depressurizzazione della cabina.



Il pilota ha comunicato un'emergenza ai controllori del traffico aereo di Portland, annunciando la necessità di un ritorno immediato in aeroporto. La Federal Aviation Administration (FAA) ha riferito che l'equipaggio ha segnalato un problema di pressurizzazione, spiegando che l'aereo ha perso prima il finestrino e poi un pannello della cabina.



La compagnia aerea ha confermato che l'aereo, con 174 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio a bordo, è tornato in sicurezza all'aeroporto di Portland International e ha effettuato un atterraggio senza problemi. Alaska Airlines ha precisato che 18 dei suoi Boeing 737 Max 9, tra cui quello coinvolto nell'incidente, erano stati sottoposti di recente a ispezioni approfondite delle porte di sicurezza, simili a quelle coinvolte nell'evento, e avevano ricevuto l'autorizzazione a tornare in servizio.