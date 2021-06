Portava merci in tutta Europa ma i suoi documenti di trasporto erano falsi

PORDENONE - Nei giorni scorsi, lungo la A/28, all’altezza degli svincoli di Porcia (Pordenone), gli agenti della Polizia pordenonese hanno fermato un autoarticolato in procinto di caricare della merce presso una importante azienda di elettrodomestici locale.



Da subito l’autista ha mostrato un inusuale nervosismo che ha spinto i poliziotti ad approfondire il controllo ed in particolare ad analizzare con attenzione l’autorizzazione al trasporto internazionale denominata CEMT.



Questa permette alle aziende di autotrasporto extra UE di effettuare contingentati servizi di trasporto anche in territorio italiano. Accedere al mondo dell’autotrasporto internazionale rappresenta un’importante vantaggio economico e, quindi, non è insolito che la Polizia Stradale si imbatta in documenti CEMT falsi.



Utilizzando lampade a raggi UV e grazie all’esperienza degli operatori, sono emersi immediatamente pesanti sospetti circa la falsità del documento.



Per questo il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per uso di atto falso.



Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per la durata di 90 giorni ed al conducente è stato contestato un illecito amministrativo che prevede un sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.130.