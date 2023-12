Portafoglio perso negli anni ’50 viene ritrovato in una scuola: ecco cosa c’era dentro

Il borsello di una studentessa perduto 66 anni fa è stato ritrovato in una fessura tra gli armadietti e la parete durante una manutenzione. Datato 1957, il suo contenuto ci rimanda indietro nel tempo sulla vita di una giovane neodiplomata degli anni ’50, in concomitanza con la corsa russa allo spazio e il debutto della nuova Fiat 500. L’ex studentessa di nome Patti Rumfola frequentava la Hoover High School in Ohio, conosciuta oggi come la North Canton Middle School, e all’interno della borsetta sono state scoperte alcune fotografie in bianco e nero della ragazza con amici e familiari – e persino la foto di un cane -. E ancora, alcuni articoli per il trucco, una dolce dedica da parte di un’amica, le partite in programma per i North Canton Vikings e tanti altri oggetti come una gomma da masticare, un pettine e le tessere studentesche per la biblioteca.

La borsetta è stata ritrovata nel 2019 e subito sono partite le ricerche per risalire alla donna e riconsegnarle ciò che aveva smarrito da adolescente. L’istituto scriveva in un post sui social: «Alcuni di voi potrebbero ricordare la borsa scoperta alla North Canton Middle School la scorsa primavera. La borsa apparteneva a Patti Rumfola, una laureata di Hoover nel 1960. Grazie al lavoro investigativo di molti di voi su Facebook, siamo riusciti a rintracciare la famiglia di Patti. Purtroppo abbiamo scoperto che Patti è morta».

Deceduta nel 2013 all’età di 72 anni, la borsetta è stata comunque restituita ai suoi cinque figli che, riuniti, hanno dato il consenso per mostrare il contenuto e, come afferma la scuola, ognuno di loro ha tenuto un centesimo dal portafoglio in ricordo della madre e di quell’esperienza che l’ha riportata da loro a 6 anni dalla sua morte. «Quelli di voi che sono andati a scuola negli anni ‘50 o ‘60 potrebbero avere ricordi di alcuni di questi oggetti. In una delle foto si vedono nove monete dal portafoglio di Patti. Ciascuno dei suoi cinque figli ha conservato una delle monetine come segno in ricordo della propria madre».

Foto: Facebook North Canton City Schools