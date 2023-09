Porta droga in carcere a detenuto, bloccata da Polizia

VERONA - Una donna ha tentato di introdurre un involucro contenente cocaina all'interno del carcere di Verona, dove si era recata per incontrare il fidanzato detenuto". Lo rende noto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. "Prima di far ingresso all'interno della sala colloqui, è stata segnalata da un cane del distaccamento cinofili della Polizia Penitenziaria di Verona dice il Segretario nazionale del Triveneto Giovanni Vona -. L'involucro, occultato nelle parti intime, era destinato al compagno detenuto. Il rinvenimento mette in risalto la capacità investigativa del personale in servizio che, da qualche tempo, sospettava che la donna potesse prestarsi all'introduzione di quanto rinvenuto.

La donna è stata denunciata a piede libero". "Successivamente - prosegue Vona - un altro detenuto del carcere, ha dato fuoco all'interno della cella per futili motivi.

L'uomo, prima di appiccare il fuoco, ha rotto un tavolo di legno e, con un piede, tutti i vetri delle finestre. Grazie al repentino intervento del personale di Polizia penitenziaria, che riusciva a spegnere le fiamme, non si è reso necessario evacuare la Sezione detentiva".