Porsche contro camion lungo la Statale

PADOVA - Porsche contro camion: è accaduto questa mattina sulla SR 308 “Strada del Santo”. Necessario chiudere parzialmente una corsia.

Di conseguenza in direzione Padova nel comune di Cadoneghe si è viaggia molto lentamente e il traffico per lungji minuti è risultato congestionato. Nello scontro sono stati coinvolti un mezzo pesante e l’automobile sportiva. Sul posto uomini della Polizia Stradale e personale di Veneto Strade. La viabilità è tornata alla normalità in tarda mattinata.