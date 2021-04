Pordenone, traffico di droga in centro, pusher arrestati

PORDENONE - Sgominato nelle scorse ore un traffico di stupefacenti a Pordenone.



Gli uomini della Guardia di Finanza di Pordenone hanno individuato e arrestato un afghano e di un pakistano: ai due vengono attribuite non meno di 500 cessioni di droga, anche a minorenni, per un totale di circa 2 chili di sostanza.



L’indagine delle Fiamme Gialle, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato dietro le sbarre l’afghano, mentre al pakistano è stato imposto l’obbligo di firma.



Il primo dei due era già stato espulso in passato.



Una ventina, i clienti della coppia già individuati, tra loro, tre minori, mentre 16 sono italiani: verranno tutti segnalati come assuntori.



Lo spaccio della droga avveniva per lo più al parco del Seminario, vicino alla chiesa del Beato Odorico e sul percorso pedonale lungo il Noncello.