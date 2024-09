Pordenone si candida a Capitale della Cultura

PORDENONE - Il sindaco Alberto Parigi ha annunciato ufficialmente la candidatura di Pordenone a Capitale italiana della Cultura per il 2027. L'importante notizia è stata comunicata dallo stesso primo cittadino attraverso un post su Facebook, in cui ha dichiarato: "eeeee click! Spedito il dossier di candidatura a Pordenone capitale della cultura. Un lavoro partecipato e intenso di oltre un anno."

Il dossier, frutto di un impegno collettivo durato più di 12 mesi, è stato descritto da Parigi come "originale e strutturato". Il sindaco ha espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, sottolineando come il progetto sia sostenuto dall'intera città e dal territorio circostante.

La candidatura di Pordenone si inserisce in un contesto di lunga tradizione di attenzione alla cultura da parte delle amministrazioni comunali. Negli ultimi decenni, infatti, le giunte che si sono succedute hanno sempre posto un'enfasi particolare sulle iniziative e gli eventi culturali, facendo della città un polo di attrazione per artisti, scrittori e intellettuali.

Tra le manifestazioni di spicco che hanno contribuito a consolidare il profilo culturale di Pordenone, spicca senza dubbio PordenoneLegge. Questo festival letterario, giunto ormai alla sua 25^ edizione, si è affermato come uno degli appuntamenti culturali più importanti a livello nazionale. Dal 18 al 22 settembre 2024, la città ha ospitato oltre 600 autrici e autori italiani e internazionali, protagonisti di 334 eventi in 43 sedi fra Pordenone e il Friuli Venezia Giulia.

La candidatura a Capitale della Cultura rappresenta quindi il coronamento di un percorso di valorizzazione culturale intrapreso da tempo, che ha visto la città trasformarsi in un vivace centro di produzione e fruizione artistica e letteraria. Come ha affermato il sindaco Parigi: "Abbiamo la coscienza tranquilla, di chi ha fatto il massimo. È un progetto accompagnato da una città e un territorio intero."

Ora Pordenone dovrà confrontarsi con altre 19 città italiane che hanno presentato la propria candidatura per il titolo di Capitale della Cultura 2027. La decisione finale spetterà al Ministero della Cultura, che valuterà i dossier presentati. In attesa del verdetto, ha concluso il sindaco nel suo post, non resta che "incrociare le dita e remare tutti dalla stessa parte!"