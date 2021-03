Pordenone, ruba una bici in stazione ma viene visto dal proprietario: lo bloccano alla fermata successiva

PORDENONE - Ruba una bici in stazione ma viene adocchiato dal proprietario, un ragazzino di 12 anni.



Il ladro aveva appena rotto il lucchetto della bicicletta parcheggiata in stazione a Pordenone e stava salendo su un treno per Venezia.



Il ragazzino ha avvisato la Polfer che a sua volta ha allertato i Carabinieri. Alla successiva stazione di Fontanafredda l’uomo era sceso con la bici ma è stato fermato dai Carabinieri.



Poco dopo, a Fontanafredda è arrivato anche il 12enne, con la madre, confermando che la due ruote era proprio la sua.



Nei guai l’uomo, 44 anni chioggiotto senza fissa dimora, denunciato per furto aggravato e sanzionato per l’inosservanza delle norme anti-Covid.



Inoltre avendo addosso siringhe e dei filtrini con residui di eroina, è stato segnalato alla Prefettura di Pordenone quale assuntore di droga.