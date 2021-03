Pordenone, in Questura campagna vaccinale per gli “under 79”

PORDENONE - Prosegue, presso l’Ufficio Sanitario della Questura di Pordenone, la campagna vaccinale a favore delle persone “under 79”, avviata nella mattinata odierna, individuando tra il personale in quiescenza gli aventi titolo.



E, come di intesa con la locale Azienda Sanitaria Friuli Occidentale – ASFO – l’Ufficio Sanitario della Questura, come presidio medico territoriale, in affiancamento ai presidi sanitari provinciali, darà il proprio contributo, proseguendo, la settimana prossima, la vaccinazione delle persone appartenenti alla fascia “under 79”, residenti nella provincia della Destra Tagliamento.



Infatti, nelle giornate del 30, 31 marzo e 1° aprile, l’Azienda Sanitaria locale inviterà in Questura per la vaccinazione quanti hanno già prenotato presso il CUP il proprio turno, per un totale di 90 persone.