Pordenone, operaio travolto da un bancale all’Interporto: ferito a una gamba

PORDENONE – Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 3 marzo all’Interporto di Pordenone, dove un operaio di 54 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un bancale. L’incidente è avvenuto intorno alle 17, mentre l’uomo stava sistemando due bancali. Improvvisamente, quello inferiore ha ceduto, facendo perdere l’equilibrio al carico. Nel tentativo di trattenerlo, l’operaio ha provato a sostenerlo con le mani, ma il peso eccessivo lo ha travolto, schiacciandogli una gamba.



Il forte rumore della caduta ha allertato i colleghi, che sono subito accorsi e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, supportata dall’elisoccorso di Udine. I sanitari hanno riscontrato una probabile frattura alla gamba, ma hanno classificato le condizioni dell’uomo come non critiche, disponendo il trasporto in ospedale a Pordenone in codice verde.



Oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i tecnici dell’Ispettorato del lavoro, incaricati di verificare il rispetto delle normative di sicurezza nell’azienda.