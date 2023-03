Il popolo della notte.

Un’escursione sotto la Luna dedicata al misterioso mondo dei rapaci notturni, tanto amati quanto bistrattati nel corso della storia. Parleremo di civette, allocchi ed altre specie presenti nel nostro territorio, svelando alcune curiosità e sfatando antiche superstizioni. Una facile camminata dal lago di Santa Maria fino al piccolo borgo di Nogarolo, per una serata tra scienza, leggende ed ascolto delle voci della notte…

RITROVO: ore 20.30 a Santa Maria di Revine Lago (TV)

DURATA: 2,5 ore circa

LUNGHEZZA: 6,5 km

DISLIVELLO: 220 metri circa

COSTI: 15 euro adulti, 8 euro bambini e ragazzi fino ai 17 anni, gratis sotto i 6 anni. La quota comprende l'accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata e l'assicurazione RCT



OBBLIGATORIA la prenotazione (POSTI LIMITATI) ai seguenti recapiti (NO via Facebook)

CELLULARE: 370 1389543 E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com

NOTE TECNICHE: Obbligatorio indossare scarponi o scarpe con suola adatta a terreni accidentati (no suola liscia). Si consiglia un abbigliamento adeguato, comodo e caldo. Portare una luce frontale o pila. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.

COME PARTECIPARE

Per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo della prenotazione da eseguirsi nelle modalità sopraindicate. Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.