Popolarissima, Daniel Skerl vince la 107esima edizione

TREVISO - La Popolarissima, manifestazione ciclistica organizzata dalla UC Trevigiani, giunta alla 107^edizione, ha visto salire sul gradino più alto del podio il triestino Daniel Skerl, nuovo asso della volate. Secondo Simone Buda, del team trevigiano Solme Olmo (già primo il 3 marzo a Castello Roganzuolo), terzo il messicano Garcia Trejo Carlos della Monex. Primo dalla società organizzatrice è il veronese Cristian Rocchetta, quarto l’anno scorso e secondo nel 2018, penalizzato dalla caduta di settimana scorsa a San Pietro in Gu.



Alla partenza erano in 169 gli alteti: media folle per tutta la gara. Il gruppo si anima a cinque giri dalla fine quando Matteo Donegà rompe gli indugi, ma al chilometro 119 il plotone ritorna compatto. Siamo a 49,2 di media. A meno quattro giri dalla conclusione vanno in avanscoperta 15 uomini con due della Trevigiani Energiapura Marchiol: Matteo Baseggio (suo padre Dino arrivò secondo nel 1979) ed il trentino Maurizio Cetto. Gli altri tredici sono: Gavazzi, Regnanti, Orosz, De Marchi, Cicognani, Gazzola, Omati, Girmod, Dal Cappello, Shitin, Bozicecvich, Escargoa e Duijvesteijn. Ma dura poco: presi a 140 chilometri. A due giri dalla fine vanno in fuga otto alteti: Cireddu, Stucchi, Cuccarolo, Zozulia, Spreafico, ancora Donegà, Shitin e De Jong, ma al chilometro 152 il gruppo torna compatto. L’ultimo a mollare è Andrea Piras, da junior vincitore della Piccola Sanremo di Caselle di Altivole. Gruppo compatto. Trevigiani, General Store, Solme Olmo e Cycling Team Friuli vogliono portare i propri velocisti in grado di fare la volata agevolmente. Ci riesce il Csf sulla destra di viale D’Alviano dove la spunta il triestino Daniel Skerl, 21 anni: già aveva centrato il bersaglio il 25 febbraio a Misano. Skerl si è aggiudicato anche il terzo Memorial Giovanni Pinarello, che vinse la Popolarissima nel 1942: fu presidente e consigliere della Uc Trevigiani. A consegnare il Trofeo Carla Pinarello e il figlio Nicola Della Pietà Pinarello.



Ordine d’arrivo

1° Daniel Skerl (CTF Victorious) km 174,6 in 3h36”47” alla media di 48,325

2° Simone Buda (Solme Olmo)

3° Carlos Garcia (Ar Monex)

4° Francesco Della Lunga (Hopplà Petroli Firenze)

5° Thomas Capra (CTF Victorious)

6° Giovanni Zordan (Zalf Euromobil Désirée Fior)

7° Alessio Menghini (General Store)

8° Davide Donati (Biesse Carrera)

9° Lorenzo Peschi (General Store)

10° Davide Boscaro (MBHBank Colpack Ballan)

11° Elia Mentale (Gallina Lucchini Ecotek)

12° Michael Cattani (Arvedi Cycling Asd)

13° Andrea Cocca (General Store Essegì F.lli Curia)

14° Cesar Macias (Forte Infraestrucrura Petroli)

15° Cristian Rocchetta (Uc Trevigiani Energiapura Marchiol)