Ponzano, partiti lavori per la nuova rotonda "Al Baston"

PONZANO - Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione della nuova rotonda “Al Baston” lungo la Postumia all’incrocio con via Volpago Nord e via del Bellato, a Ponzano Veneto, il cui completamento è previsto per la primavera del 2023.



Al momento sono in corso gli espropri dei terreni privati in prossimità dell’attuale incrocio e gli interventi da parte del Consorzio di Bonifica Piave per il miglioramento idraulico dei canali “Collettore della Postioma” e “San Pelajo”. Successivamente si procederà con la chiusura al traffico delle strade comunali via del Bellato e via Volpago Nord che saranno riaperte sono al termine dei lavori. Sulla Postumia, invece, si procederà con un senso unico alternato.



“Sicuramente ci saranno dei disagi per le deviazioni alla viabilità e ci scusiamo fin d'ora con automobilisti e cittadini ma si tratta di un intervento che rivoluzionerà l'intera viabilità comunale”, ha spiegato il sindaco Antonello Baseggio. L’opera ha un costo complessivo di oltre un milione di euro di cui 500mila finanziati dalla Provincia di Treviso, 300mila dal comune di Ponzano Veneto e oltre 100mila da Alto Trevigiano Servizi.