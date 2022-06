Ponzano, in arrivo 16 telecamere di videosorveglianza a controllo del territorio

PONZANO - A Ponzano arrivano 16 nuovi telecamere a controllo del territorio. Stanno volgendo al termine i lavori di implementazione degli impianti di videosorveglianza nel territorio comunale ai quali si aggiungono anche due lettori targhe: uno su via Roma e uno lungo via Postumia.



“Ancora pochi giorni e tutte le vie d'accesso alle nostre frazioni e al nostro comune saranno controllate dal grande fratello della sicurezza urbana, ovvero dalle forze di polizia - ha spiegato il sindaco Antonello Baseggio - La posa delle diverse telecamere è stata seguita pari passo dalla realizzazione di collegamenti in fibra ottica privata e da ponti radio di ultima generazione in modo da avere un buon segnale e quindi un ottima visualizzazione delle immagini”. I punti previsti dove sono stati installati gli occhi elettronici sono: via Talponera (elementari), via Colombera (Capitello), via Cicogna, via Bellato (Calcina), via Volpago Sud (Morganella), via Roma (Castagnole e Minelli), via Livello (Biasini), via Fontane (Gagno), rotatoria via Santandrà (Mazzini e Caotorta), Morganella/ Monara, Morganella Est (Roma), Piazza del Mercato, via Ruga (Roma), incrocio da Marchi.



“Era il 19 luglio del 2019 quando con delibera di giunta decidemmo di approvare un progetto finalizzato all'accesso di contributi della Regione Veneto destinati alla sicurezza urbana attraverso la direzione della Protezione Civile e Polizia Locale della Regione. Con la successiva deliberazione avvenuta verso dicembre il nostro progetto di accolto in graduatoria ottenendo un importante finanziamento. Il periodo emergenziale sicuramente non ci ha aiutato ma con costanza ed impegno abbiamo perseguito il raggiungimento dell'obiettivo ed oggi siamo quasi giunti alla consegna di un nuovo sistema di sorveglianza all'avanguardia”. Il costo dell’ intervento complessivo supera i 100mila euro.