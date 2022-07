Ponte di Piave, weekend dedicato alle donne. E alle biciclette

PONTE DI PIAVE - Il fine settimana si veste di rosa al Borgo della birra San Gabriel a Ponte di Piave. Una vera e propria festa dedicata alle donne e alla bici che avrà il patrocinio sia del Comune di Ponte di Piave che della regione Veneto.

Appuntamenti che coniugano sport e solidarietà, con l’obiettivo di dedicare alla parte rosa del nostro cuore la passione sempre più diffusa delle due ruote. Si tratta di una tre giorni pieni di novità e di iniziative che il Patron del Birrificio San Gabriel G. Tonon, ha voluto fortemente, spinto dalla sua grande passione per questo sport.

Venerdì 22 luglio dalle 21, ospite il campionissimo BEPPE SARONNI, Storie di Ciclismo ieri ed oggi. Talk show con la partecipazione di Mara Mosole e Diana Ziliute ex campionessa mondiale. La

mattina, insieme a tanti ex professionisti, parteciperà ad una pedalata che, con partenza da Levada di Ponte di Piave, percorrerà la sponda del fiume fino alle colline del prosecco di Conegliano e farà

tappa, accolti dal sindaco nella prestigiosa piazza Cima.

Sabato 23 luglio dalle ore 18.00 Pedalata in rosa, destinata a raccogliere fondi per l’Associazione Amiche per la Pelle.

Domenica 24 Luglio ore 9.00 “SAN GABRIEL GOLD RACE” GARA CICLISTICA NAZIONALE FEMMINILE

Categorie esordienti, allieve, juniores e Elit. (Trofeo “ Renzo Tonon”) - Gara di Tandem Paraolimpico.

Alla organizzazione degli eventi parteciperanno, oltre al Gruppo sportivo San Gabriel, anche le soc. Fausto Coppi, il Pedale Opitergino e Gli sportivi del Ponte di Faè, riunite da un prezioso e lungimirante spirito collaborativo e di condivisione per lo sport ed il territorio. Insostituibile anche l’aiuto di volontari e dell’ass. Carabinieri in congedo. Sport, solidarietà e simpatia per tutti coloro che amano le due ruote e intendono fare qualcosa di buono per gli altri.