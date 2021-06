Ponte di Piave, una strada dedicata a Giorgio Squinzi

PONTE DI PIAVE - Questa mattina, mercoledì, è andata in scena in zona industriale a Ponte di Piave la cerimonia di intitolazione della nuova via dedicata a Giorgio Squinzi, imprenditore, chimico e dirigente sportivo italiano, amministratore unico di Mapei.

Morto nel 2019, la strada a lui dedicata si trova nell'area davanti alla ditta Polyglass Spa. Presenti i figli, attualmente al timone, e la sorella, attuale legale, del gruppo Mapei. Col sindaco Paola Roma, anche il Prefetto Laganà, i rappresentanti di Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Regione Veneto, oltre ai dirigenti Polyglass.