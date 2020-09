Ponte di Piave, 70.000 euro per rifare biglietteria e ingresso allo stadio

PONTE DI PIAVE - Partono in questi giorni i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza negli impianti sportivi Paolo Tumiotto di via De Gasperi. L’intervento è possibile grazie al finanziamento di 70.000 programmato dall’Amministrazione comunale.

L’obiettivo è completare l’opera di riqualificazione degli impianti sportivi mettendo in sicurezza l’area delle biglietterie poste all’ingresso del campo da calcio e realizzando una rampa di accesso per i portatori di handicap a servizio delle gradinate del campo medesimo.

«Un secondo intervento - spiega il sindaco Paola Roma - è stato finanziato dalla Regione Veneto per un importo di 50.000 euro e prevede lavori di miglioramento della struttura».

«L’intento dell’Amministrazione - ha dichiarato l’Assessore allo Sport Stefania Moro – è potenziare i luoghi per lo sport permettendo così alle associazioni di promuovere le pratiche sportive in un ambiente sicuro. Durante l’esecuzione di detti lavori e fino a data da definirsi, il campo da calcio del capoluogo e la pista di atletica non potranno essere utilizzati, fatte salve le richieste dalle associazioni autorizzate».