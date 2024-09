Appuntamento giovedì 5 settembre, grazie a Fondazione Oderzo Cultura onlus.

Un pic nic al parco, per gustare un film e rendere un po’ meno difficile il ritorno dalle ferie. È la proposta per le famiglie contenuta in “Polvere di stelle” prevista per la serata del 5 settembre e voluta da Fondazione Oderzo Cultura onlus, con la collaborazione del circolo cinematografico Enrico Pizzuti e Rosebi, con il sostegno di Savno (Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale).

Per l’occasione il parco di Palazzo Foscolo, in via Garibaldi 65 a Oderzo, si trasformerà in un’area da vivere a tutto tondo. Il ritrovo sarà alle 19.30, per assaporare insieme il proprio pic nic e proseguire alle 20.30 con la visione del film di animazione “Alice nel paese delle meraviglie” di Clyde Geronimi, Hamilton Luske e Wilfred Jackson, una produzione Walt Disney. Si tratta di una proiezione gratuita ma, per motivi organizzativi, considerato che i posti sono limitati, si richiede la prenotazione entro martedì 3 settembre.

L’invito è aperto a tutti basta presentarsi con coperta, morbidi cuscini e tutto il necessario per il pic nic.

Per prenotare: prenotazioni@oderzocultura.it