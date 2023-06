Poliziotti arrestati: fotogrammi mostrano le violenze

VERONA - Fotogrammi che mostrano diverse fasi dei pestaggi documentati nell'inchiesta della Procura di Verona sulle violenze avvenute in Questura sono stati diffusi oggi dai siti del Corriere della Sera e Repubblica. Si tratta di immagini tratte dalle intercettazioni video effettuate per mesi dalla squadra mobile nell'acquario, la sala dove venivano condotte le persone fermate durante i controlli. In uno dei fermo immagine si vedono due agenti che maltrattano il cittadino romeno Nicolae Daju, costringendolo a urinare nella stanza e a poi a finire a terra rotolando nella sua pipì. (ANSA)