Poliziotti aggrediti durante un intervento medico in carcere

BELLUNO - Un episodio di violenza nella sezione psichiatrica del carcere di Belluno è stato segnalato dalla Cisl-Fns. "Mercoledì - dice Robert Da Re della segreteria Cisl-Fns - un paziente-detenuto in forte scompenso psichico, per la mancata capacità del servizio sanitario a gestire la somministrazione delle varie terapie, durante un'operazione che prevedeva il personale di polizia penitenziaria in ausilio al personale medico, ha aggredito i poliziotti comandati al servizio". "L'epilogo ha visto un poliziotto costretto alle cure del Pronto soccorso dell'ospedale cittadino - riferisce -, con una prognosi di 6 giorni. E altri due poliziotti curati presso l'infermeria del penitenziario bellunese". La Cisl-Fns segnala "le pessime condizioni in cui versa la sezione Articolazione per la Tutela della Salute Mentale della Casa Circondariale di Belluno, dove la gestione sanitaria e le pessime condizioni igieniche dei locali gravano sull'integrità psicofisica del personale di polizia penitenziaria". Almeno un altro episodio del genere si è verificato recentemente nella struttura carceraria di Belluno.