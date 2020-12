La polizia tedesca a caccia del pene gigante, scomparso misteriosamente

Foto dal servizio Youtube del Guardian

Era apparso all’improvviso. E altrettanto misteriosamente è sparito. Un pene intagliato nel legno dell’altezza di circa due metri è scomparso da una montagna tedesca, dove da tempo sorgeva attirando molti turisti. Si trovava sul monte Grünten, in Baviera, e da lì lo scorso weekend - non si sa ancora come - è stato portato via.

La polizia tedesca, come riporta la stampa locale, ha aperto un’inchiesta. L’imponente fallo si trovava a 1.738 metri di altezza e pesa circa 200 kg. Rubarlo non deve essere stato facile, e nemmeno nasconderlo.

