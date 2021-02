Polizia sventa un furto in pieno centro a Venezia

VENEZIA – Grazia a una tempestiva segnalazione alla Polizia, gli agenti sventano un furto in pieno centro a Venezia.



Nelle prime ore del mattino di sabato tre persone con due trolley stavano armeggiando sulla porta d’ingresso di un negozio di elettrodomestici in zona Cannaregio.



Dopo aver visto gli agenti, i tre si sono dati alla fuga, abbandonando sul posto le due valigie al cui interno avevano già riposto diversi articoli sottratti al negozio.



Ne è nato un inseguimento a piedi attraverso le calli e i giardini di alcune abitazioni, ma alla fine gli agenti sono riusciti a raggiungere due dei fuggitivi che hanno cercato di affrontare le Forze dell’ordine.



Dopo una breve colluttazione, ai loro polsi si sono strette le manette. Arrestati per rapina, è poi emerso trattarsi di moldavi, dell’età di circa 25 anni, regolari sul territorio ed entrambi con precedenti specifici di polizia.



L’arresto è stato convalidato nell’udienza per direttissima. In attesa del processo sono ora all’obbligo di dimora, con divieto di lasciare la Regione.