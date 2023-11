Polizia sequestra 200 grammi cocaina e 30mila euro

TRIESTE - La Polizia, nel corso di una perquisizione disposta dal PM Federico Frezza in un'abitazione del rione Valmaura, ha trovato e sequestrato 212 grammi di cocaina, 8 palline della medesima sostanza, 4 pastiglie di ecstasy, 2 bilancini di precisione, telefoni cellulari e oltre 30mila euro in contanti, ritenuta una somma provento di attività illecite. L'abitazione, perquisita dagli agenti del Commissariato di San Sabba, è occupata da un cittadino albanese di 22 anni, privo di permesso di soggiorno, il cui tenore di vita era evidentemente superiore rispetto all'attività lavorativa prestata. Il giovane è stato arrestato e chiuso nel carcere del Coroneo.

Il denaro era celato in una borsa, diviso in banconote di vario taglio, avvolte in due confezioni in cellophane. Anche la sostanza era celata in scatole nascoste, pacchetti di sigarette, tasche di giubbotti, barattoli di latta, borse sportive e guanti da boxe. All'operazione hanno partecipato anche la Squadra Cinofili del II Gruppo Guardia di Finanza di Trieste, con la quale la perquisizione è stata estesa anche alla cantina del condominio e all'auto in uso al giovane. Nell'abitacolo era nascosto altro denaro contante.