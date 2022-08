Polizia recupera orologi rubati del valore di 50mila euro

TRIESTE - Gli uomini della Squadra Giudiziaria del Commissariato di Polizia di Muggia (Trieste), hanno recuperato refurtiva del valore stimato di circa 50mila euro, una collezione di orologi trafugati due anni fa a seguito di un furto avvenuto in una villa ai danni di un collezionista muggesano.

Gli indizi raccolti durante l'attività di indagine avevano indirizzato gli investigatori del Commissariato di Muggia verso la vicina Repubblica Slovena, giungendo già a suo tempo a recuperare e restituire al proprietario uno degli orologi trafugati, e all'individuazione dell'autore del furto. Le indagini sono poi continuate per recuperare gli altri oggetti e individuare altri eventuali criminali.

La stessa vittima del furto, navigando su siti internet dedicati alle compravendita di beni da collezione, aveva individuato alcuni orologi che gli erano parsi simili, per non dire identici, a quelli sottrattigli dalla sua abitazione nel 2019. Ha dunque informato il Commissariato e i poliziotti sono risaliti a una gioielleria cittadina, dove in effetti c'erano gli orologi rubati, che sono stati sequestratie restituiti al proprietario. Sono in corso ulteriori indagini per ricostruire i passaggi di mano avvenuti.