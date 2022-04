Polizia, Pietro Ostuni nuovo Questore

TRIESTE - Pietro Ostuni sarà il nuovo Questore di Trieste. La conferma della nuova carica è giunta oggi.

Ostuni sostituirà Irene Tittoni, che assumerà le funzioni di dirigente dell'Ispettorato di pubblica sicurezza alla Camera dei Deputati.



Tittoni si era insediata a Trieste il 30 dicembre 2020, subentrando a Giuseppe Petronzi, quest'ultimo destinato alla Questura di Milano: lascerà il capoluogo del Friuli Venezia Giulia, per prendere servizio a Roma, il prossimo 19 aprile.

Originaria della provincia di Rieti, Tittoni si è laureata in Scienze politiche all'Università La Sapienza di Roma. Entrata in polizia nel 1988 ha assunto il primo incarico alla Questura di Roma. Nel lungo percorso professionale, dedicato quasi integralmente alle tematiche migratorie, ha svolto un ruolo di rilievo nell'ambito della cooperazione transfrontaliera.