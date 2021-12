Polizia nelle stazioni della Regione: controllate 458 persone

TRIESTE - Nella giornata di ieri 57 agenti della Polfer hanno controllato 458 persone in 16 diversi scali ferroviari del Friuli-Venezia Giulia.



Trieste ha visto l’impiego delle unità cinofile messe a disposizione dalla Guardia di Finanza provinciale, mentre numerosi sono stati anche i controlli effettuati dagli operatori della Polizia Ferroviaria di Udine, Pordenone, Gemona, Cervignano, Tarvisio, Gorizia e Monfalcone.

Sono state inoltre effettuate attente perlustrazioni all’interno degli scali ferroviari, controllando anche numerosi bagagli al seguito.



Continuano, dunque, i servizi straordinari che, in questo scorcio di fine anno, vedono impegnati gli agenti della Polizia Ferroviaria del Friuli-Venezia Giulia al fine di migliorare la prevenzione dei crimini ed il controllo della legalità in ambito ferroviario, soprattutto in occasione delle festività natalizie.