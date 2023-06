La Polizia locale trova intestatario di 204 auto

VERONA - La Polizia locale di Verona controllando una vettura ha scoperto che la persone formalmente proprietari dell'auto ha immatricolato a proprio nome ben 204 mezzi senza dichiarare reddito da diversi anni. Il fatto rientra in un'ampia operazione di controlli sul territorio per contrastare i bivacchi e il degrado, ma anche per prevenire fenomeno di risse e consumo di alcolici da parte di minorenni. Nel pomeriggio di lunedì sono state identificate 37 persone, di cui 17 minorenni, tra piazza Cittadella, piazza Bra e la zona di Veronetta dove la presenza dell'Ufficio Mobile di Prossimità prosegue ogni giorno fino alle 21.00. In Cittadella quattro stranieri sono stati sanzionati per i bivacchi nei giardini, mentre un gruppo di minorenni era intento a consumare alcolici davanti alla Gran Guardia. In via Cellore è stata rinvenuta all'interno di una vasca di raccolta dell'acqua, una autovettura Citroen rubata, probabile veicolo utilizzato per effettuare un furto all'interno di un negozio a Quinto di Valpantena. (ANSA)