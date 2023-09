Polizia ferma auto in autostrada, c'è un toro a bordo

USA - Un toro in auto, 'seduto' accanto al conducente. E' la scena surreale che la polizia del Nebraska si è trovata davanti in autostrada. Gli agenti sono intervenuti dopo le numerose segnalazioni di automobilisti allibiti. L'animale, con il muso e le enormi corna fuori dall'abitacolo, ha viaggiato tranquillo per decine di km prima dello stop. Secondo i media locali, il guidatore se l'è cavata con un'ammonizione e con l'ordine di riportare il toro, identificato con il nome Howdy Doody, nella sua stalla. "È stata una grande sorpresa", ha spiegato al 'Washington Post', il capitano Chad Reiman, della divisione di polizia di Norfolk. Dopo aver ricevuto la notizia che su un'auto si trovava un animale "ci aspettavamo tutti che fosse un animale più piccolo, come un vitello, che potesse effettivamente entrare in un veicolo, non un animale di grandi dimensioni con lunghe corna sporgenti". L'animale era Howdy Doody, un Watusi-longhorn di 9 anni di 2.200 libbre. Il suo proprietario, Lee Meyer, ha detto che a Howdy Doody piace passeggiare al guinzaglio, ricevere dolcetti e, sì, sentire il vento che gli sfiora il muso. A Neligh nel Nebraska, dove vivono i Meyer, Howdy Doody è una specie di celebrità locale grazie alle sue apparizioni nelle parate, durante le quali è spesso appollaiato accanto a Meyer nella Ford Crown Victoria modificata. Ma a Norfolk, una città di circa 24.000 abitanti, le autorità hanno considerato il viaggio un pericolo per la sicurezza.



"Voglio dire, non c'erano molte opzioni", ha detto Reiman. "Cosa dovremmo fare con un animale di oltre 1.500 libbre nel bel mezzo del centro di una città? Non è che potessi portarlo al canile. C'era solo una opzione, ed era lasciare che quel signore tornasse a casa sua". Meyer ora è invitato a evitare Norfok: "Stavamo andando all'Oktoberfest di Norfolk, ecco perché stavamo facendo un giro di prova lì", ha detto l'uomo. "Non credo che torneremo. Ma... ci vorrà molto di più per fermare un uomo e il suo manzo". Per poter portare l'animale in giro Meyer ha modificato la sua auto, un lavoro che è durato un paio di mesi. Il 63enne pensionato ha modificato un vecchio veicolo della polizia: ha rinforzato l'abitacolo, le sospensioni e il telaio. Da allora, Howdy Doody, che Meyer acquistò quando aveva circa 6 mesi da un allevatore dell'Ohio, gira tranquillamente in auto. Solo per i viaggi più lunghi l'animale viaggia in un rimorchio ma Howdy Doody "preferisce l'auto", ha spiegato Meyer. "Howdy Doody è probabilmente il manzo più viziato di tutto il Nebraska nord-orientale", ha raccontato la moglie di Meyer, Rhonda.

